Grande l'Italvolley che regola il Brasile 3-1

I ragazzi di De Giorgi nelle Filippine battono il Brasile e vanno a sei successi in classifica, una importantissima vittoria nell’ultima settimana di qualificazione degli azzurri in Nations League. L' Italvolley asfalta i brasiliani concedendo solo un set, questi i parziali: 23-25 25-20 25-15 25-21. Questa è la strada giusta per gli italiani che sono alla ricerca di punti preziosi per restare tra le prime otto e conquistare il pass per le Finals di Danzica, dal 19 al 23 luglio.

Un primo set molto equilibrato, l'Italia in campo con Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Galassi-Russo, Piccinelli e Scanferla liberi, alcuni errori in difesa e muro dei brasiliani più efficace, tanti errori in battuta per i ragazzi di De Giorgi permettono ai verdeoro di aggiudicarsi il primo ed unico set del match. Parte bene nel secondo set il Brasile, sempre più efficace nel muro difesa, ma gli azzurri non si fanno intimidire. Grazie alle battute di di Romanò e Michieletto, Il Brasile paga i troppi errori di Alan e l’Italia riporta in parità il match. Dal terzo set la partita prende una buona piega per l'Italia, brasiliani in confusione totale e azzurri forti in battuta. Nel quarto set è ancora Romanò a servizio a propiziare il primo break ma il Brasile ritrova spirito con Lucarelli decisivo e i nuovi innesti. I brasiliani cambiano entrambi i centrali, Judson e Otavio in campo e l’opposto Felipe Roque. Italia perfetta a muro, meno in difesa ma gli azzurri trovano la vittoria ancora su ace con Lavia. Giovedì Italia ancora in campo contro il Canada, obbligatorio pensare in grande.