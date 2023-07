Gregorio Paltrinieri torna a casa, rinuncia ai 1.500 stile libero

Si chiude prima del previsto l'avventura di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Fukuoka, dopo la delusione nella finale degli 800 stile libero, una scelta maturata insieme all’allenatore Fabrizio Antonelli, al direttore tecnico Cesare Butini, al capo delegazione Marco Bonifazi e allo staff medico della Nazionale di nuoto guidato da Lorenzo Marugo. Decisione sofferta e avallata quindi da tutto lo staff tecnico. Una preparazione deficitaria che non gli ha comunque impedito di essere protagonista in acque libere, il campione azzurro, dopo l'8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, ha deciso di rinunciare ai 1500 metri, dove era campione in carica e di chiudere così un'avventura iridata che, nel fondo, gli ha comunque permesso di vincere due medaglie: l'oro nella staffetta 4x1500 e l'argento nella 5 chilometri.

Una decisione difficile ma necessaria, dovuta a una condizione fisica non ottimale che lo stesso "Greg" aveva confessato al termine della finale degli 800 metri. "Mentalmente ci sono, fisicamente no - aveva dichiarato Greg - Da gennaio mi sono fermato sei volte; mi mancano sei settimane di allenamento, non ho avuto continuità di lavoro". Ora riposo e vacanze per recuperare le energie, l'obiettivo, ora, è tornare al top per i Giochi olimpici di Parigi, con tappa necessaria ai Mondiali di Doha del prossimo febbraio.