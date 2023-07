Greta Thunberg va a processo: disobbedì alla polizia durante una manifestazione

"Scegliamo di non essere spettatori e di fermare invece fisicamente l'infrastruttura dei combustibili fossili. Stiamo reclamando il futuro", aveva scritto in un post su Instagram all'epoca dei fatti.

Insieme ai membri di “Ta tillbaka framtiden", o “Take Back the Future”, aveva cercato di bloccare per cinque giorni l'ingresso e l'uscita del porto di Malmo per protestare contro l'uso di combustibili fossili.

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg va a processo con l'accusa di aver disobbedito alla polizia durante una manifestazione avvenuta lo scorso mese a Malmo, in Svezia.

Rischia una pena massima di sei mesi di carcere ma il procuratore Charlotte Ottosen ha spiegato a France Presse che i verdetti di colpevolezza per questo genere di accuse in genere si concludono con una multa.

Quella di Malmo è stata la prima protesta di Greta dalla fine della scuola superiore. L'attivista ha annunciato che, non essendo più una studentessa, non parteciperà più ai Fridays For Future, lo sciopero scolastico da lei inaugurato qualche anno fa. Continuerà invece a manifestare per il clima prendendo parte ad altre iniziative.