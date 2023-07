Grossi (Aiea): "Via libera allo sversamento in mare delle acque di Fukushima: è sicuro"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il via libera al piano del Giappone di rilasciare nell'oceano l'acqua radioattiva trattata e immagazzinata nella centrale nucleare di Fukushima . “Il piano di Tokyo è in linea con gli standard di sicurezza globali”, ha dichiarato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che si è recato in Giappone per presentare di persona al primo ministro nipponico Fumio Kishida il report che attesta che lo scarico dell'acqua trattata avrebbe "un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull'ambiente", ponendo le basi affinché il Paese prenda una decisione definitiva sul progetto. "Se il governo decide di procedere - ha assicurato Grossi - l'Aiea sarà in modo permanente a Fukushima, revisionando, monitorando, valutando questa attività per i prossimi decenni". L'analisi finale dell'Aiea è frutto di sei rapporti precedenti pubblicati tra aprile 2022 e maggio 2023, con visite degli esperti sul posto, per verificare il sistema di bonifica del liquido prima del rilascio, e di numerosi incontri con funzionari della Tokyo ElectricPower (Tepco), l'operatore dell'impianto, la Nra e il Ministero dell'Economia. I dati dell'operazione, qualora dovesse essere approvata, saranno condivisi con la comunità globale, compreso il monitoraggio delle rilevazioni in tempo reale. Il governo giapponese ha annunciato nel 2021 l'intenzione di scaricare dall'impianto di Fukushima l'acqua utilizzata per raffreddare materiali altamente radioattivi e poi trattata per rimuovere le sostanze nocive. L'acqua viene generata su base continuativa e immagazzinata in oltre mille serbatoi presso il sito, in quanto non può essere portata fuori dai locali dell'impianto. L'operatore dell'impianto Tokyo Electric Power Co. (Tepco) ha affermato che lo spazio di stoccaggio si esaurirà presto: i serbatoi sono attualmente al 98% della loro capacità. Durante l'incidente del marzo 2011, innescato dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami, si è verificato il surriscaldamento del combustibile nucleare, seguito dalla fusione del nocciolo, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le successive emissioni di radiazioni. Lo smantellamento della centrale, che comprende la rimozione dei detriti prodotti dal combustibile esausto, secondo le stime del governo, potrebbe durare fino al 2051.

Cina: “Il Giappone utilizza l'oceano come una fogna” Il Giappone spera che la valutazione dell'AIEA plachi l'opposizione nei paesi vicini, Cina e Corea del Sud in particolare. Grossi ha spiegato che i risultati della indagine sono scientifici e neutrali: "Riconosciamo che ci sono preoccupazioni ma questo processo di diluizione e filtraggio non è nulla di nuovo. Esiste già nell'industria, dalla Cina alla Francia". L'ambasciatore cinese in Giappone, Wu Jianghao, ha però detto detto ai giornalisti che non ci sono precedenti per il rilascio di acque radioattive in un oceano dopo un incidente nucleare. "La parte giapponese afferma che le centrali nucleari di tutto il mondo scaricano acque, ma è la prima volta che si tratta di acqua esposta al nocciolo fuso di un reattore nucleare", ha detto Wu, sottolineando che il Giappone "dimostra poco rispetto per la scienza" e mettendo in dubbio la capacità dell'agenzia stessa di valutare l'impatto a lungo termine dell'acqua sull'ecosistema marino. "Per considerazioni di costo economico", sottolinea una nota della diplomazia di Pechino, "il Giappone ha ignorato le preoccupazioni e l'opposizione della comunità internazionale e ha insistito per scaricare l'acqua contaminata dal nucleare in mare, utilizzando l'oceano Pacifico come una fogna". Sulle critiche della Cina pesa la netta contrarietà all'operazione dei pescatori locali, preoccupati per la cattiva pubblicità sull'industria ittica della regione, anche se il premier nipponico ha promesso che Tokyo continuerà a spiegare il piano ai residenti e alla comunità internazionale 'con la massima trasparenza', riducendo al minimo le possibili ricadute sulla reputazione dell'area. Dopo il disastro nucleare del marzo 2011, inizialmente 55 paesi hanno imposto restrizioni all'importazione di selezionati prodotti alimentari giapponesi. La Cina, la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Macao mantengono tuttora dei divieti, e l'Unione Europea impone ancora condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti. "Sarebbe meglio evitare l'imminente stagione balneare in concomitanza con il previsto rilascio in mare di acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima, per non creare preoccupazione o contribuire a far circolare voci e commenti negativi su questa delicata operazione", ha dichiarato in conferenza stampa Natsuo Yamaguchi, leader del partito di governo Komeito, partner di coalizione del Partito Liberal Democratico del primo ministro Fumio Kishida. "Il governo ha il dovere di fornire spiegazioni dettagliate sulla sicurezza dell'acqua rilasciata sia ai cittadini giapponesi sia alla comunità internazionale", ha aggiunto.

Ap Sversamento delle acque di Fukushima: l'impianto

Le proteste in Corea del Sud Al termine della visita di quattro giorni nel Paese del Sol Levante, Grossi andrà anche in Corea del Sud nel prossimo fine settimana, per fornire informazioni al governo riguardo al rapporto e smorzare i toni del malcontento. Nel Paese, il rilascio dell'acqua è diventato una questione di crescente preoccupazione tra il pubblico e una questione di divisione tra il partito del presidente Yoon Suk-yeol, che persegue una linea morbida nei confronti di Tokyo, e l'opposizione. Nelle ultime settimane si sono svolte numerose proteste contro il rilascio delle acque davanti all'ambasciata giapponese a Seoul. L'opposizione ha anche invitato Yoon a spingere Tokyo per ottenere dati più dettagliati su eventuali elementi potenzialmente pericolosi che l'acqua potrebbe contenere. Sulla questione sono intervenute anche la "Commissione per l'ambiente ecologico" e la "Commissione giustizia e pace" in seno alla Conferenza episcopale cattolica della Corea del Sud che, accanto a un gruppo di oltre 45 organizzazioni diocesane e della società' civile coreana, hanno lanciato un appello, proponendo di "cercare attivamente strade alternative ottimali". "Nell'era della crisi climatica, in questo momento in cui stiamo contemplando e lavorando insieme per la transizione verso un mondo sostenibile, lo scarico di acqua radioattiva da Fukushima nell'oceano è una minaccia per l'ecosistema della nostra Casa comune, la terra. Allo stesso tempo, si rompe l'ordine del mondo, creato da Dio Creatore", si legge in una nota. Anche le nazioni insulari nel Pacifico si sono unite alla protesta. Il Forum delle Isole del Pacifico, un gruppo regionale guidato dall'ex primo ministro delle Isole Cook Henry Puna, ha sottolineato in un comunicato di giugno che il forum è "pienamente impegnato ad affrontare le forti preoccupazioni per il significato della potenziale minaccia di contaminazione nucleare per la salute e la sicurezza della sua gente e delle sue prospettive".

Ap La protesta contro lo sversamento in mare delle acque di Fukushima in Corea del Sus