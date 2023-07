Harry e William 'insieme' in ricordo dell'amata madre nel giorno del suo compleanno

Proprio in questa occasione, i due fratelli Windsor si sono riuniti, anche se non fisicamente, per ricordare la loro amatissima madre e il suo impegno nella benificenza e al fianco dei più deboli.

Lo scopo del Premio dedicato a Lady D è quello di celebrare il lavoro che i ragazzi svolgono per la società: da coloro che si sono distinti per le loro doti di leadership, negli aiuti umanitari, ad attivisti ambientali, leader sportivi e coloro che ispirano gli altri ad un cambiamento radicale.