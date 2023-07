Gli attori di cinema e tv entrano in sciopero da stanotte, Hollywood verso la paralisi

Gli attori di Hollywood saranno in sciopero dalla mezzanotte di oggi dopo che nelle scorse ore (per la precisione alle nove di stamattina in Italia) è saltata la trattativa tra la Screen Actors Guild, sindacato degli attori cinematografici e televisivi, e i rappresentati degli studios californiani e delle piattaforme di streaming.

"Quello che succede a noi succede a tutti gli altri lavoratori, quando i datori di lavoro rendono Wall Street e la sete di profitto la loro priorità e dimenticano le persone essenziali che fanno muovere la macchina" ha dichiarato Fran Drescher- la presidente del sindacato, che riunisce 160mila attori hollywoodiani. Confermando lo sciopero, votato all'unanimità, Drescher ha invitato gli iscritti a interrompere da domani la partecipazione ai set cinematografici e alle serie televisive.

Lo sciopero potrebbe anche durare mesi e si aggiunge a quello degli sceneggiatori aderenti alla Writers Guild of America iniziato il 2 maggio.

Era dal 1960 che le due categorie non protestavano contemporaneamente. “Le società hanno rifiutato di prendere impegni su diverse questioni e su altre ci hanno del tutto ostacolato. Finché non negozieranno in buona fede un accordo è impossibile”, ha detto ancora Drescher, che qualcuno ricorderà al fianco di John Travolta nella Febbre del sabato sera.

I due settori chiedono un aumento del loro compenso, in ribasso nell'era dello streaming. Vogliono anche garanzie sull'uso dell'intelligenza artificiale, per evitare che l'IA generi script o cloni la loro voce e immagine. Lo sciopero degli attori è un duro colpo per i capi degli studi e delle piattaforme di streaming. Da maggio le uniche produzioni che hanno deciso di girare lo fanno sulla base di sceneggiature già completate in primavera, senza poterle modificare. Questo è particolarmente vero per il prequel de Il Signore degli Anelli finanziato da Amazon, The Rings of Power. Ma, senza attori, le riprese semplicemente non sono possibili. Solo pochi talk show e reality show possono continuare.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta gli studios, si dice delusa: “Hanno respinto la nostra offerta su salari, contributi” e altri temi, “ora si aggraveranno le difficoltà finanziarie per migliaia di persone che dipendono da Hollywood per il proprio sostentamento”

Solo ieri erano state diffuse le nomination per i prestigiosi Emmy Award, gli oscar della televisione, tra le quali figurano anche due attrici italiane, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Lo sciopero potrebbe però fare rimandare o slittare la cerimonia di premiazione.