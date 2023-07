Attori a un passo dallo sciopero: Hollywood verso la paralisi

Alla mezzanotte di oggi, ora di Los Angeles (le nove del mattino in Italia) è saltata la trattativa tra la Screen Actors Guild, sindacato degli attori cinematografici e televisivi, e i rappresentati degli studios californiani e delle piattaforme di streaming: è molto probabile che nelle prossime ore verrà proclamato uno sciopero che potrebbe anche durare mesi. Da maggio stanno astenendosi dal lavoro anche gli sceneggiatori aderenti alla Writers Guild of America: era dal 1960 che le due categorie non protestavano contemporaneamente. “Le società hanno rifiutato di prendere impegni su diverse questioni e su altri ci hanno del tutto ostacolato. Finché non negozieranno in buona fede un accordo è impossibile”, ha detto la presidente del sindacato, Fran Drescher, che qualcuno ricorderà al fianco di John Travolta nella Febbre del sabato sera.

Matt Damon, tra le persone più celebri impegnate nella protesta, ha sottolineato l'importanza dell'agitazione. I lavoratori del settore devono avere contratti giusti e dignitosi per sopravvivere, ha spiegato, assicurando che "tutti sperano che non avvenga, nessuno vuole uno stop, è doloroso per tutti ma bisogna lavorare" sulle richieste avanzate.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta gli studios, si dice delusa: “Hanno respinto la nostra offerta su salari, contributi” e altri temi, “ora si aggraveranno le difficoltà finanziarie per migliaia di persone che dipendono da Hollywood per il proprio sostentamento”

Solo ieri erano state diffuse le nomination per i prestigiosi Emmy Award, gli oscar della televisione, tra le quali figurano anche due attrici italiane, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Lo sciopero potrebbe però fare rimandare o slittare la cerimonia di premiazione. In forse anche le presenza delle star alla prima londinese dell'attesissimo Oppenheimer di Cristopher Nolan, questa sera.