Hong Kong: taglie sugli attivisti pro-democrazia in esilio. Condanna dagli Stati Uniti

La Cina ha accusato il Regno Unito di offrire protezione agli attivisti pro-democrazia che si sono rifugiati all'estero, dopo che il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha criticato la decisione di Hong Kong di offrire taglie per informazioni che portino alla loro cattura.

"I politici britannici hanno apertamente offerto protezione ai latitanti", ha dichiarato un portavoce dell'ambasciata di Pechino a Londra in un comunicato, condannando quella che ha definito "una rozza interferenza nello stato di diritto di Hong Kong e negli affari interni della Cina".

La polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong ha emesso una taglia di quasi un milione (circa 120 mila euro ciascuno) su 8 personalità molto note del movimento pro-democrazia dell'ex colonia britannica, destinatarie di altrettanti mandati di cattura: si tratta degli ex deputati Ted Hui e Dennis Kwok, degli attivisti Nathan Law, Anna Kwok, Elmer Yuen, Mung Siu-tat e Finn Law, e dell'avvocato Kevin Yam. Sono accusati di collusione con forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale, che è punibile con l'ergastolo.

Tutti e otto sono fuggiti dalla città dopo la decisione di Pechino di imporre, a fine giugno 2020, la legge sulla sicurezza nazionale per reprimere il dissenso in risposta alle proteste di massa del 2019 a favore delle riforme democratiche, spesso sfociate in violenti scontri.

Il governatore dell'ex colonia britannica John Lee, parlando degli 8 ricercati ha osservato che "l'unico modo per porre fine al loro destino di latitanti, quindi perseguitati per tutta la vita, è di arrendersi". Altrimenti, "passerebbero i loro giorni nella paura".

Washington "invita il governo di Hong Kong a ritirare immediatamente questa promessa di taglia, rispettare la sovranità di altri paesi e porre fine all'applicazione internazionale della legge sulla sicurezza nazionale", ha aggiunto Miller.

Tra i ricercati c'è Nathan Law, una delle figure del movimento pro-democrazia, fuggito da Hong Kong nel Regno Unito, dove ha ottenuto asilo politico. Lunedì Londra ha anche denunciato la promessa di ricompense delle autorità di Hong Kong. "Non tollereremo tentativi da parte della Cina di intimidire e mettere a tacere le persone nel Regno Unito e all'estero", ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly in una dichiarazione.