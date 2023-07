Hunter Biden si dichiarerà colpevole di reati fiscali, oggi comparirà tribunale

Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si dichiarerà colpevole nelle prossime ore di due episodi di

evasione fiscale commessi nel 2017 e nel 2018, quando non dichiarò una serie di compensi per centinaia di migliaia di dollari ricevuti per consulenze.

Il figlio di Biden si presenterà alle 16, le 22 in Italia, davanti al tribunale del Delaware. La sua dichiarazione di colpevolezza gli eviterà di andare in prigione e per questo motivo i Repubblicani sono sul piede di guerra e stanno cercando di bloccare la procedura.