Idrogeno, la filiera chiede strategie nazionali per fare dell'Italia un leader del settore

Una strategia nazionale per supportare lo sviluppo del settore dell’ idrogeno in Italia: questo l’obiettivo del primo Italian Hydrogen Summit , tenutosi a Milano l’altroieri e che ha visto la partecipazione del ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso . Padrone di casa, Alberto Dossi , presidente di H2IT (Associazione italiana idrogeno).

Il messaggio dell’iniziativa, che vede d’accordo istituzioni, aziende ed esperti, è chiaro: l’Italia deve puntare anche sull’idrogeno per la propria sicurezza energetica e per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di molti settori come la mobilità, l’industria e le infrastrutture. Serve un piano strategico condiviso con azioni di breve, medio e lungo periodo per non perdere le opportunità offerte da questo vettore energetico. Per questo, il PNRR offre un’importante occasione da sfruttare, attraverso i 3,64 miliardi di euro destinati dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza allo sviluppo di questo settore.

L’idrogeno, quindi, rappresenta un’opportunità unica per l’Italia, sia sotto il profilo economico che sotto quello della sicurezza e della transizione energetica, su cui il Paese punta con decisione. Occorre una visione unica, una vera e propria strategia, chiedono i manager e gli esperti, che possa consolidare l’attuale fase di sviluppo dei progetti, permettendo alle aziende di operare in un quadro più sicuro, che non metta a rischio gli investimenti fatti e ne abiliti di nuovi.

Il 65% delle aziende ha registrato un aumento negli investimenti sull'idrogeno nel 2022 e la stragrande maggioranza di essi (70%) proviene da risorse interne delle stesse aziende. In questo senso, il ruolo dell’Italia come hub energetico può rivelarsi una sorpresa, come effetto principale degli investimenti: le aziende hanno sottolineato l’importanza di pianificare lo sviluppo di infrastrutture, accelerare l'installazione di impianti rinnovabili, aumentare la capacità manifatturiera degli elettrolizzatori e favorire la produzione di idrogeno a basse emissioni da processi anche diversi dall’elettrolisi. Fondamentale, sotto questo aspetto, il ruolo degli hub logistici e delle reti di trasporto.

Per lo sviluppo di una mobilità a idrogeno si conferma l’importanza delle hydrogen valleys, centri di produzione e consumo di idrogeno rinnovabile in grado di abilitare gli usi finali. Ammontano a 500 i milioni stanziati per questi progetti attraverso il PNRR, che giocano un ruolo chiave nell’avvio di un mercato dell’idrogeno. I progetti vincitori del bando sono in totale 54, con un grande protagonismo del Mezzogiorno, dove è destinato il 50% dei fondi.