Iga Swiatek consolida il suo status di numero 1, Elisabetta Cocciaretto entra nella top 30

Minime le variazioni del ranking WTA per il mese di luglio, molte delle big in classifica infatti non sono impegnate e aspettano la trasferta in terra americana, fa eccezione la “solita” Iga Swiatek, che rafforza il suo status di numero 1 dopo aver conquistato il torneo polacco a Varsavia, torneo più volte disturbato dalla pioggia in tutto il suo svolgimento. La polacca, guida la classifica per la 70esima settimana (la più lunga leadership tra le giocatrici in attività), la 22enne di Varsavia, dopo il quarto titolo stagionale conquistato proprio sul cemento di casa, distacca di 645 punti il vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la campionessa vincitrice agli Australian Open, che ribadisce il primato personale. Al terzo posto la kazaka Elena Rybakina, che conferma anche lei il “best ranking”. La sorpresa della settimana è la tedesca Noma Noha Akugue, finalista in Germania ad Amburgo, primo torneo disputato nel circuito maggiore: la tennista di origini nigeriane fa un salto di 65 posizioni ( dal numero 207 al numero 142) siglando il “best ranking”. Sempre Amburgo ha regalato il “best” anche alla vincitrice, l’olandese Arantxa Rus, la 32enne dopo il primo titolo in carriera arriva al 42esimo posto scalando 18 posizioni. Questa la classifica aggiornata:

RANKING WTA, Top 10 - Lunedì 31 luglio 2023

1 Iga Swiatek (POL) 9490

2 Aryna Sabalenka (BIE) 8845

3 Elena Rybakina (KAZ) 5465

4 Jessica Pegula (USA) 5395

5 Ons Jabeur (TUN) 4846 (+1)

6 Caroline Garcia (FRA) 4685 (-1)

7 Coco Gauff (USA) 3390

8 Petra Kvitova (CZE) 3341

9 Maria Sakkari (GRE) 3310

10 Marketa Vondrousova (CZE) 3106