Il generale Figliuolo visita le zone alluvionate: "Questo territorio sfregiato mi ha emozionato"

Prima visita e un'attenta perlustrazione delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, per il generale Francesco Paolo Figliuolo, designato come commissario per la ricostruzione.

"Ho sorvolato con il presidente Bonaccini le aree colpite. Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l'operosità dei concittadini emiliano-romagnoli che ha messo a posto tanto, vederlo sfregiato e così lesionato mi provoca forti sentimenti emotivi", ha detto incontrando la stampa in Regione Emilia-Romagna. "Il mio pensiero va a vittime e sfollati e a quanti ovviamente stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia", ha aggiunto il neo commissario per la ricostruzione.

"Sono venuto qui per ascoltare, in questo momento sono designato ma non ancora ancora formalizzato nell'incarico", ha proseguito. "L'impegno è massimo, bisogna ascoltare le esigenze - ha detto ancora il generale - per fare in maniera più condivisa possibile, nel rispetto dei ruoli e delle competenze".