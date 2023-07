Il Giappone asfalta la Spagna, 4-0 risultato finale e primo posto nel gruppo C

Ultima giornata, nel girone C il Giappone surclassa per 4-0 la Spagna. Allo Sky Stadium di Wellington un gara condotta dalle asiatiche sin dall'inizio, il primo tempo si chiude con un netto 3-0 e qualificazione in tasca, con doppietta di Miyazawa e al gol di Ueki. Nella ripresa il 4-0 e poker definitivo con la rete di Tanaka. Si è giocata anche l'ultima partita del gruppo C tra lo Zambia e il Costa Rica, vittoria delle africane per 3-1, match ininfluente, le due formazioni fanno le valigie e ritornano a casa, infatti la classifica finale racconta del primo posto del Giappone con 9 punti, seguito dalla Spagna a quota 6, come detto ammessa agli ottavi. Eliminati lo Zambia con tre 3 punti e Costa Rica a zero punti.