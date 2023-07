Il Giappone stende 2-0 la Costa Rica

A punteggio pieno dopo le prime due gare, il Giappone, campione del mondo nel 2011, sarà certo del passaggio del turno se lo Zambia non batterà la Spagna nell'altra gara del girone C. Le nipponiche sono a un passo dagli ottavi grazie alla buona prova contro il Costa Rica, match in totale controllo per le asiatiche, messo in discesa da due gol in due minuti a metà del primo tempo. Sblocca la sfida Hikaru Naomoto al 25′, poi al 27′ arriva il raddoppio di Aoba Fujino.