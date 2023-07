Il giorno del testamento: i figli di Silvio Berlusconi dal notaio

«A oggi non c’è nessuna lotta. E, se mio padre è un uomo giusto ed equo, non ce ne saranno nemmeno in futuro». Era l’agosto 2009 quando Barbara Berlusconi, la terzogenita di Silvio Berlusconi, pronunciò questa frase sulla spartizione del patrimonio tra fratelli durante un’intervista a Vanity Fair. Sono passati 14 anni da quella sentenza della figlia che un po’ riassume quello che tutti si chiedono: cosa ha progettato il tycoon sulla sua eredità patrimoniale? La situazione congelata del gruppo Fininvest prima della morte del patriarca vedeva Silvio Berlusconi come il maggior detentore della capofila con il 61,2% della proprietà, attraverso la Holding Prima, Holding Seconda, Holding Terza e Holding Ottava. E questa è la parte più significativa da spartire nell'eredità: il 40% va in automatico ai 5 figli, mentre il restante 20% è in mano alle disposizioni lasciate nere su bianco da Silvio Berlusconi.



Marina e Pier Silvio hanno il 7,65% a testa, mentre Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario, hanno unito il loro 21,42% in un’unica società, la Holding Quattordicesima. Da non confondere con la H14, sempre di proprietà dei 3 fratelli più piccoli, nata nel 2022 da una scissione dalla holding legata a Fininvest per potersi muovere più liberamente su investimenti nei “portafogli di private equity, hedge fund, digital e permanent capital”.



Oltre al patrimonio personale di Silvio, come per esempio alcune delle sue ville o le collezioni d’arte, farà parte della spartizione anche la Dolcedrago, società detenuta al 99,5% da Silvio Berlusconi (il restante 0,5 è suddiviso in parti uguali tra i figli più grandi dell’ex premier), che gestisce parte del patrimonio immobiliare dell’ex cavaliere.