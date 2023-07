Il giorno dopo la tromba d'aria si contano i danni. Il sindaco di Ravenna:"Si attivino risarcimenti"

Il giorno dopo la terribile tromba d'aria, con raffiche fino a 130 chilometri orari, che si è abbattuta ieri sulla provincia di Ravenna, si fa la conta dei danni e si fa appello alla Regione e al Governo per il riconoscimento dei risarcimenti.

Numerose ditte specializzate sono al lavoro dal primo mattino per tagliare alberi e rami e liberare le strade e consentire il prima possibile di migliorare la viabilità. I tecnici del Comune sono impegnati nelle attività di verifica dei danni sugli edifici pubblici e i tecnici dei Vigili del Fuoco effettuano sopralluoghi nelle abitazioni colpite dal maltempo, mentre Enel sta provvedendo a ristabilire il servizio elettrico nelle circa 150 utenze che hanno subito l'interruzione della luce a causa di pali abbattuti e cavi tranciati.

A fare il punto della situazione, in una nota, è il sindaco di Ravenna Michele de Pascale: "La ricognizione dei danni ha fatto emergere una situazione molto pesante in merito a viabilità, grandi alberature, abitazioni private, imprese e servizi pubblici. Ulteriori enormi danni hanno colpito tutto il comparto agricolo in una areale che comprende larga parte dei territori a nord della provincia di Ravenna e in molti casi ha riguardato zone già gravemente colpite dagli eventi alluvionali di maggio".