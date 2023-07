Il mandato di Jens Stoltenberg alla guida della Nato è stato prorogato, un'altra volta

In un tweet, Stoltenberg si è detto onorato della decisione: "Il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi 75 anni, e in un mondo più pericoloso, la nostra Alleanza è più importante che mai ", ha affermato.

La Nato ha prorogato di un anno il contratto del segretario generale Jens Stoltenberg , sebbene a febbraio lui stesso aveva negato questa possibilità. Ha 64 anni ed è a capo dell'Alleanza dal 2014: il suo mandato era già stato prorogato tre volte. A motivare la decisione, come un anno fa, la necessità di garantire una guida esperta mentre è ancora in corso la guerra in Ucraina ma probabilmente anche la difficoltà di individuare un successore che mettesse d'accordo tutti.

Sarà sempre lui dunque a gestire i cambiamenti che stanno investendo la Nato, che dopo decenni in cui si è occupata di missioni oltre i suoi confini, come in Afghanistan e nel Balcani, è tornata a concentrarsi, analogamente a quanto avvenuto per tutta la guerra fredda, sulla difesa dagli attacchi della Russia. Il tema sarà al centro del vertice previsto a Vilnius, in Lituania, tra una settimana, l'11 e 12 luglio. Stoltenberg sarà anche chiamato a mediare tra Usa e Parigi, con la Casa bianca che pensa a contrastare la Cina e l'Eliseo che vuole mantenere l'attenzione sull'area nord-atlantica.

“Un'ottima notizia” la proroga del segretario generale, scrive il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, “i tempi difficili richiedono una leadership forte” e “Jens Stoltenberg ha dimostrato proprio questo. Non vedo l'ora di promuovere la nostra cooperazione”. Il premier britannico Rishi Sunak si è detto pronto "a continuare il lavoro insieme" in sostegno dell'Ucraina" e sottolineato che sotto la leadership di Stoltenberg l'Alleanza atlantica è evoluta per far fronte a nuove minacce.