Il ministero dell'Economia proroga le scadenze fiscali per le zone colpite dal maltempo

"Il governo prorogherà le scadenze contributive e tributarie nelle zone colpite dagli incendi e dalle calamità naturali di questi giorni". Lo afferma in una nota il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo. "Una volta definite con precisione le aree interessate dagli straordinari eventi di questi giorni, preso atto che in molte zone persistono difficoltà nell'effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo consentirà alle imprese ed ai cittadini residenti di regolarizzare i predetti obblighi", precisa.