Il ministro Sangiuliano interviene sulle parole di Sgarbi: "No a volgarità da cariche istituzionali"

Interviene il ministro della Cultura

Sull'accaduto interviene con convinzione il ministro Sangiuliano: "Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le Istituzioni. Il rispetto per le donne è una costante della mia vita. Per me essere conservatori significa avere una sostanza, uno stile e anche un'estetica di comportamento", ha dichiarato il ministro che ha scritto una lettera al presidente del Maxxi, Alessandro Giuli.

"La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone - aggiunge - anche le forme dell'espressione non devono mai ledere la dignità altrui. Le istituzioni culturali, e so che Alessandro Giuli è d'accordo con me, devono essere aperte e plurali, ma lontane ma lontane da ogni forma di volgarità. Chi le rappresenta deve mantenere un rigore più alto di altri", ha aggiunto.

Sgarbi conferma quanto detto e non si pente

Intanto il sottosegretario Sgarbi, in un'intervista al Corriere della Sera, non torna indietro sulle sue esternazioni: "Se mi dimetto? Non scherziamo. Anzi rivendico tutto quello che ho fatto e detto. Se dovessi accettare il ricatto di alcuni dipendenti del Maxxi staremmo freschi", afferma.

"Chiedere scusa? E a chi? -continua il sottosegretario alla Cultura. "Era uno spettacolo. C'era goliardia: ho fatto Amarcord, Amici miei. Allora censuriamo anche Mozart, Lorenzo Da Ponte, Lucio Battisti, Franco Califano. Anche alcune delle loro rispettive opere e canzoni sono piene di riferimenti sessuali e altro".

La lettera dei dipendenti al presidente del Maxxi

Dopo la serata una quarantina di dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, ha scritto a Giuli per chiedergli di tutelare la dignità del museo, ottenendo un incontro. I lavoratori esprimono solidarietà al presidente "per la strumentalizzazione mediatica e politica di una lettera riservata e personale in cui si esprimeva una riflessione collettiva. Alla lettera è seguita con immediatezza la risposta del presidente, con l'invito a un incontro importante e significativo".

In una nota alla quale è allegata la lettera redatta il 28 giugno - dopo la prima missiva, relativa alla serata con Sgarbi - i 44 dipendenti precisano che "non ci stanno a veder strumentalizzato quello che era solo un passaggio nel dialogo interno tra governance della Fondazione e una parte del personale e rendono nota la lettera del 28 giugno con cui già ribadivano la loro stima nella presidenza".

"Gentile presidente - scrivono i dipendenti - In aggiunta a quanto espresso nella nota del 22.06 relativamente alla serata inaugurale di Estate al MAXXI, ci teniamo a precisare che in nessun modo le nostre parole erano intese come atto di sfiducia nei confronti della presidenza della Fondazione, piuttosto erano volte a consolidare il dialogo costruttivo e aperto. Nel rinnovarle la piena fiducia, cogliamo l'occasione per ringraziarla del confronto e del tempo che ci ha dedicato".