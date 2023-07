Il neo-segretario di Forza Italia Tajani: "Chi mi critica venga a dirmelo in faccia"

In un colloquio con il quotidiano La Stampa il neo-segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, si riferisce a chi all'interno lo critica nell'ombra: "Chi è contro il partito è contro se stesso. Le dichiarazioni senza nome e cognome valgono meno di zero. Perché non me lo vengono a dire in faccia?".

"Non sono preoccupato, non sono uno che si preoccupa" dice, parlando dei detrattori interni.

A chi sibila che non abbia il coraggio di confrontarsi con il voto: "Io non ho paura - prosegue Tajani - potrei anche candidarmi come capolista in tutte le circoscrizioni alle Europee. Poi però mi criticherebbero perché mi candido, ma non posso fare davvero l'europarlamentare. Io sono stato eletto al Parlamento europeo cinque volte. Sono sempre andato a prendermi le preferenze una per una".

Respinge l'accusa di aver già accentrato la gestione del partito: "Tutti i passaggi sono stati condivisi, ci sono state riunioni, la bozza del documento programmatico appena votato dal Consiglio nazionale era stata visionata dai gruppi parlamentari. Quelli che parlano senza venire allo scoperto mi devono almeno fare una critica nel merito sulle posizioni politiche. Oppure si tratta solo di voler togliere me per metterne un altro?".

C'è chi gli contesta di essere troppo appiattito su Meloni: "Ma sono il vicepremier, cosa dovrei fare? Se fossi contro il governo dovrei dimettermi. Ben vengano altri candidati, si facciano avanti, a me mica l'ha detto il medico di fare questo, posso anche fare solo il vicepremier. Hanno persino detto che voglio fare il presidente della Commissione, ma lo sanno che il presidente del Parlamento europeo pesa anche di più? Che faccio, torno indietro? Ci sono già stato 30 anni a Bruxelles, può bastare".

Presidente della Repubblica? "E perché no, pure il Papa".