Il Niger, una polveriera pronta a esplodere

La situazione in Niger apre uno squarcio profondo sulla situazione africana , sulle “ferite” lasciate dal colonialismo, sulla presenza di un colosso come la Cina e sulle grandi risorse del continente che sono un “richiamo” non indifferente a prestare attenzione a quanto avviene in quell’area. Terra ferita da carestie, epidemie, guerre- dimenticate perché lontane- che si ripercuotono, oggi più che mai, sui paesi più sviluppati e che è centrale nelle prospettive future di tutti.

C’è chi parla di “guerra non lineare” della Russia ( la presenza del gruppo Wagner) che cerca così appoggio tra gli stati africani fedeli. Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di recuperare il rapporto con i Paesi del continente africano dopo l’uscita dall’accordo per l’esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero lo scorso 17 luglio e nel Summit di San Pietroburgo del 27 luglio ha promesso di essere sempre un fornitore responsabile di prodotti agricoli, anche gratuitamente. Molti osservatori però sottolineano che c’è stata una scarsa affluenza all’appuntamento: solo 17 i capi di Stato presenti rispetto all’ultimo, del 2019, dove erano 43.

La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale(Ecowas) ha ordinato un blocco economico del Niger, decidendo la sospensione "immediata" di "tutte le transazioni commerciali e finanziarie". Le "sanzioni faranno molto male" al Paese. Ne è convinto il primo ministro nigerino Ouhoumoudou Mahamadou , che ha chiesto una soluzione per il Paese dipendente dagli aiuti esteri, in un'intervista concessa a France 24. "Conosco la fragilità delNiger", ha poi detto il primo ministro, aggiungendo che il suo "è un Paese che non potrà resistere a questo tipo di sanzioni.Economicamente, sarà un disastro ".

Situazione incandescente a Niamey in Niger dove migliaia di manifestanti pro-giunta si sono radunati stamane nelle strade principali della capitale. Alcuni hanno tentato l'assalto all'ambasciata francese, prendendo a calci l'edificio e tentando di dargli fuoco. " Viva Putin", "Viva la Russia" , e "Abbasso la Francia" hanno urlato i manifestanti davanti all'edificio strappando la targa con la scritta 'Ambasciata francese in Niger', per poi calpestarla e sostituirla con bandiere russe e nigerine, denunciando con forza l'ex potenza coloniale da cui il Paese ha ottenuto l'indipendenza nel 1960. La folla è stata dispersa dall'esercito regolare. La giunta golpista sarebbe alleata della Federazione russa. Sul terreno si è detta pronta a intervenire anche la compagnia Wagner. Nel Paese vi è un 'interesse multipolare' - dicono gli analisti - che riguarda anche la Cina. Ora il timore che si trasformi in una guerra civile.

Il Niger è il maggior esportatore di uranio a livello mondiale

Il Niger è uno dei principali Stati di transito dei flussi migratori verso il Mediterraneo. La città di Agadez, in particolare, è considerata la porta di ingresso che dall’Africa occidentale conduce al Sahara. La centralità della rotta migratoria in transito dal Niger è legata a una molteplicità di fattori. In primis, l’appartenenza di Niamey all’area di libera circolazione di ECOWAS (Economic Community of West African States), che consente ai migranti provenienti dagli altri Stati membri dell’organizzazione di spostarsi senza impedimenti e di raggiungere Agadez in maniera relativamente agevole. In secondo luogo, la maggiore instabilità delle rotte alternative che collegano l’Africa occidentale alla Libia (quella occidentale, che transita dal nord del Mali, e quella orientale, che passa invece dal Sudan).

Il supporto alle attività di traffico dei migranti è stato garantito da un sistema di connessioni tribali, mentre il controllo e la messa in sicurezza delle rotte migratorie lungo il corridoio Niger-Libia era assicurato da “facilitatori locali” come i tuareg. Il business dei servizi offerti ai migranti, grazie anche alla complicità delle autorità locali e ad una forte corruzione di soldati e forze di polizia, ha rappresentato una componente importante dell’economia politica nel nord del Niger, tale da dare una una risposta alla disoccupazione strutturale locale . Le pressioni internazionali hanno spinto le autorità nigerine a intervenire. La chiusura della rotta di Agadez e la militarizzazione del confine nigerino-libico hanno innescato ripercussioni socio-economiche molto ampie. Molti passeur locali sono stati arrestati e i veicoli utilizzati per il trasporto di migranti sequestrati. Ciò ha favorito lo sviluppo di network propriamente criminali, legando più strettamente i traffici di migranti alle rotte della droga e alla presenza dei gruppi jihadisti nella regione del Sahel ( vedi Mali). Va inoltre sottolineato che il Niger è uno dei maggiori esportatori di uranio a livello globale.