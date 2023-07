Il nuovo spot avverte: "I truffatori non vanno in vacanza". Nel 2022 raggirati 26 mila over 65

Un tocco di ironia per parlare di una cosa seria.

E' la chiave con cui la Polizia di Stato ha scelto di impostare la nuova campagna contro le truffe agli anziani che, ricordano gli agenti, non si interrompono nel periodo estivo. Nel nuovo spot per sensibilizzare e prevenire contro le truffe si rimarca un avvertimento: - "I truffatori non vanno mai in vacanza".

Il caldo dell'estate, infatti, non mette in fuga i truffatori che, tra le vittime preferite, hanno proprio gli anziani. Lo sa bene la Polizia di Stato da sempre vicina alle fasce più vulnerabili con le sue campagne di sensibilizzazione e di prevenzione.

Nel nuovo spot, visibile sul sito www.poliziadistato.it e sui canali social della Polizia di Stato, a ricordare che gli anziani non sono soli e che i poliziotti e le poliziotte sono sempre impegnati nella tutela dei più deboli è un testimonial d'eccezione: Gianni Ippoliti.

Ma è la signora Mariapia la vera rivelazione dello spot, un'anziana che da anni segue i loro consigli e oggi, consapevole dei pericoli che possono nascondersi dietro gesti apparentemente normali, dice a gran voce: ''Truffatori avete scocciato....prima bussavate alla porta con la scusa del contatore....ora chiamate al cellulare.........ma io non ci casco''.

Nel 2022 il dato delle truffe contro gli over 65 è di circa 25.825 e la fascia di età 65-70 costituisce la più colpita, anche perché composta da un maggiore numero di persone. La campagna dà voce alle vittime per rendere le persone come Mariapia più guardinghe e più informate.