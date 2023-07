Il premio giornalistico internazionale Cristiana Matano alla sua ottava edizione

Il premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è arrivato alla sua VIII edizione. Tra i premiati anche Antonella Alba di RaiNew.it e RaiNews per il lavoro su Iran e la protesta del velo.

La serata di premiazione si è svolta a Lampedusa.

“Voi vi chiederete cosa ha a che fare Lampedusa con l’Iran, - ha detto Alba - durante la manifestazione che ha premiato giornalisti come Valerio Giacoia, Tatiana Dordevic di Bbc e Valerio Scarponi di Rai1, ”Come spiegavo al direttore artistico di Occhi Blu, Filippo Mulé, un comune denominatore per spiegare il senso della mia partecipazione al Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano può essere il coraggio, quello che serve per imbarcarsi in viaggi di ‘fortuna’ per mare e quello che serve per accogliere e ascoltare ‘l’altro’, lo straniero, con il proprio dolore, ma anche con la propria 'voglia di vivere. Lo stesso coraggio che hanno trovato le donne iraniane combattendo contro il velo islamico obbligatorio simbolo di costrizione e di regole sociali. Allora Lampedusa è “porto” d’approdo, ma anche “ponte” di libertà verso il rispetto della dignità umana nel mondo.