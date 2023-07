Il presidente del Tribunale che ha condannato Bolsonaro aggredito in aeroporto a Fiumicino

Il presidente del Tribunale supremo elettorale del Brasile, il giudice Alexandre de Moraes, membro della Corte suprema, è stato aggredito all’aeroporto di Fiumicino da un gruppo di tre brasiliani, che lo hanno riconosciuto e insultato. De Moraes era con i figli e la moglie, di ritorno dall’Università per stranieri di Siena, dove aveva tenuto una lezione al Forum internazionale di diritto.

I fatti risalgono a venerdì scorso, ha reso noto la polizia federale, secondo la quale gli aggressori sono già stati individuati e saranno oggetto di indagine. Uno dei coinvolti, Alex Zanatta Bignotto, davanti agli inquirenti del commissariato di Piracicaba, nello Stato di San Paolo, ha negato le molestie, durante le quali il figlio del magistrato sarebbe stato aggredito fisicamente.

Domani dovrebbero essere ascoltati altri due coinvolti nell'episodio, l'imprenditore Roberto Mantovani Filho e sua moglie, Andreia Mantovani. Quest'ultima avrebbe apostrofato Moraes dicendogli “bandito, comunista e venduto”. I tre saranno indagati per delitti contro l'onore e minaccia.

De Moraes è al centro della bufera politica in Brasile a causa del suo ruolo nelle inchieste contro l’ex presidente Bolsonaro e numerosi suoi sostenitori, culminate nella condanna all’ineleggibilità dell’ex capo dello Stato per otto anni, per abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali. Motivando la condanna, De Moraes aveva scritto: “Non possiamo creare un precedente da struzzi. Tutti sanno cosa è successo, salvo che tutti hanno nascosto la testa sottoterra. Non possiamo confondere la neutralità della giustizia, che tradizionalmente si definisce cieca, con la stoltezza. La giustizia elettorale non è sciocca”.