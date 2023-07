Il telescopio spaziale Cheops scova l'esopianeta più brillante mai trovato

È rovente e riflette come uno specchio: la missione Cheops dell'Esa ha scovato l'esopianeta più brillante finora trovato. I dati analizzati dall'Agenzia Spaziale Europea rivelano che LTT9779b - così è stato battezzato - è un pianeta ultra-caldo che orbita attorno alla sua stella ospite in meno di un giorno. È inoltre coperto da nubi riflettenti di metallo che lo rendono particolarmente luminoso.

Nel nostro cielo notturno il pianeta più luminoso è Venere, il cui spesso strato di nubi riflette circa il 75% della luce solare contro il 30% della Terra. Gli astronomi ritengono che l'esopianeta appena misurato possa eguagliare, nel suo sistema, la brillantezza di Venere, con circa l'80% della luce riflessa della sua stella.

Le misurazioni ad alta precisione di Cheops sono state un follow-up mirato della scoperta e caratterizzazione iniziale del pianeta, nel 2020, da parte della missione TESS della Nasa e di strumenti a terra come lo strumento HARPS dell'Eso in Cile.

L'esopianeta scoperto da Cheops ha le dimensioni di Nettuno e la ragione della sua alta riflettività, spiegano gli scienziati, è che è coperto da nuvole metalliche per lo più fatte di silicato - la stessa sostanza di cui sono fatti la sabbia e il vetro - mescolati con metalli come il titanio. Le temperature sul lato rivolto verso la sua stella possono raggiungere i 2000 °C.

"Immagina un mondo in fiamme, vicino alla sua stella, con pesanti nubi di metalli che fluttuano in alto, piovendo goccioline di titanio" spiega James Jenkins, astronomo della Diego Portales University e CATA (Santiago, Cile). James è coautore di un articolo scientifico che descrive la nuova ricerca, pubblicato oggi sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Essere brillante, prosegue l'Esa, non è l'unica cosa sorprendente di LTT9779b.

Le sue dimensioni e la sua temperatura lo rendono un cosiddetto "Nettuno ultracaldo" ma nessun altro pianeta di queste dimensioni e massa è stato trovato in orbita così vicino alla sua stella. Ciò significa che vive in quello che è noto come il "caldo deserto di Nettuno". Il pianeta ha un raggio 4,7 volte più grande di quello della Terra e un anno su LTT9779b richiede solo 19 ore.

Tutti i pianeti scoperti in precedenza che orbitano attorno alla loro stella in meno di un giorno sono o "Giove caldi" - giganti gassosi con un raggio almeno dieci volte più grande di quello terrestre - o pianeti rocciosi più piccoli della Terra.

"È un pianeta che non dovrebbe esistere", afferma Vivien. "Ci aspettiamo che pianeti come questo abbiano la loro atmosfera spazzata via dalla loro stella, lasciando dietro di sé roccia nuda" aggiunge.

Il primo autore dello studio, Sergio Hoyer del Laboratorio di astrofisica di Marsiglia, commenta: "'Crediamo che queste nubi metalliche aiutino il pianeta a sopravvivere nel caldo deserto di Nettuno. Le nuvole riflettono la luce e impediscono al pianeta di surriscaldarsi ed evaporare. Nel frattempo, essere altamente metallici rende il pianeta e la sua atmosfera pesanti e difficili da spazzare via".

Per determinare le proprietà di LTT9779b, la missione Cheops ha utilizzato la tecnica del “transito”, che misura le variazioni di luminosità di un pianeta mentre si muove dietro la sua stella ospite.

Cheops è il telescopio spaziale dell'Esa, in orbita attorno alla Terra, dedicato allo studio degli esopianeti (pianeti che non appartengono al sistema solare). Al 25 dicembre 2022 sono 55 i pianeti extrasolari confermati potenzialmente abitabili, ovvero simili alla Terra.