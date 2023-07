Il telescopio spaziale James Webb celebra un anno di attività con una "culla di stelle"

La nuova immagine scelta per le celebrazioni del primo anniversario mostra una regione contenente circa 50 giovani stelle, tutte simili per massa al Sole o più piccole.

"In un solo anno, il James Webb Space Telescope ha trasformato la visione del cosmo da parte dell'umanità, scrutando nelle nubi di polvere e vedendo per la prima volta la luce proveniente da angoli remoti dell'universo", commenta oggi Nelson. "Ogni nuova immagine è una nuova scoperta, che consente agli scienziati di tutto il mondo di porre e rispondere a domande che un tempo non avrebbero mai potuto sognare".

Il 12 luglio 2022 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla vicepresidente Kamala Harris e al numero uno della Nasa Bill Nelson, svelarono in diretta dalla Casa Bianca i primi scatti “a pieni colori” inviati dal nuovo telescopio Webb in orbita attorno al secondo punto di Lagrange (L2) del sistema Terra-Sole, a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra .

Le aree più scure sono le più dense, dove una spessa polvere avvolge le protostelle ancora in formazione. Enormi getti bipolari di idrogeno molecolare, rappresentati in rosso, dominano l'immagine: si formano quando una stella prorompe per la prima volta attraverso il suo bozzolo di polvere cosmica, lanciando nello spazio una coppia di getti in direzioni opposte come un neonato che per la prima volta allunga le braccia verso il mondo.

Al contrario, la stella S1 ha scavato una luminosa caverna di polvere nella metà inferiore dell'immagine: in questo ritratto è l'unica stella che è significativamente più massiccia del Sole. Altre stelle nell'immagine mostrano invece ombre rivelatrici che indicano la presenza di dischi protoplanetari, potenziali futuri sistemi planetari in formazione.