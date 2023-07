In fiamme un deposito di rifiuti a Ciampino: "Tenete le finestre chiuse"

Dalle prime ore di stamane un incendio ha avvolto un impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona di Ciampino, alle porte della Capitale. In particolare il rogo ha interessato una azienda che si trova in via Enzo Ferrari. I vigili del fuoco, che sono al lavoro da ore, almeno 60 unità, hanno impegnato per le operazioni diversi mezzi di pronto intervento, un elicottero e mezzi aeroportuali.

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Velletri nella tratta tra Ciampino e Pavona. Nella tratta interessata attivo il servizio sostitutivo con bus.

Il comune di Ciampino, sul sito internet istituzionale, ha spiegato: "E' in corso un grave incendio presso l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Non si riscontrano vittime o feriti".

Poi si sottolinea: "Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza". Insomma "ove visibile il fumo" bisogna "tenere le finestre chiuse".

Le squadre dell'Arpa Lazio hanno assicurato che la situazione del controllo dell'aria è in monitoraggio e stanno installando un campionatore per la raccolta di polveri che, dopo 24 ore, fornirà l'analisi sull'eventuale presenza di microinquinanti: principalmente diossina, Ipa e Pcb.

"Non ci sono problemi all'aeroporto di Ciampino, nessun volo sospeso. Al momento interverrà il personale dell'Arpa e farà la valutazione necessaria. La situazione non è preoccupante, dovrebbe rimanere circoscritta. Al momento l'area interessata è questa con le fiamme. Sulle cause non abbiamo indicazioni al momento". Così Giuseppe Travaglini, procuratore di Velletri.