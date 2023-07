In rialzo Wall Street , Le borse europee tirano il fiato

Apertura positiva per Wall Street sostenuta dai conti delle banche: il Dow Jones avanza dello +0,46%. Cresce anche il Nasdaq, che segna 0,31%. In Europa seduta poco mossa dopo una settimana al rialzo: Milano e Francoforte sulla parità, Parigi e Londra salgono dello 0,38%.

Bankitalia, nel suo bollettino economico, stima leggermente al ribasso al +0,9% la crescita del Pil per il 2024 e all'1% quella per il 2025, mantenendo invece all'1,3% la proiezione sull'anno in corso. La decelerazione, sottolinea Bankitalia, riflette soprattutto un indebolimento della dinamica degli investimenti privati, che si accentuerebbe nella seconda metà del 2023 e nel 2024 per effetto dell’aumento dei tassi di interesse e dell’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito. Lieve allargamento per lo spread che dopo la discesa di ieri oggi è a 170 punti base, il rendimento decennale al 4,15%. Continua a rafforzarsi l'euro sul dollaro a 1,1233, il Brent sfiora gli 81 dollari al barile.