Un operaio di 20 anni è morto nel Napoletano. A Frattamaggiore, i Carabinieri sono intervenuti in via Sossio Russo 54, nella sede della ditta Delifood. Il dipendente è rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, decedendo sul colpo. La vittima era nata nel 2003. Indagini coordinate dal pm di turno della procura di Napoli Nord, con i militari dell'Arma collabora il personale dell'Asl Napoli 2 Nord.