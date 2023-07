Incendi anche in Corsica, le fiamme stanno devastando una cinquantina di ettari nell'area di Corbara

Un vasto incendio è divampato anche in Corsica in queste ore, favorito dal clima secco e dai forti venti, con raffiche che superano anche i 100 chilometri orari.

Secondo quanto riportano i vigili del fuoco della Regione, le fiamme stanno devastando una cinquantina di ettari nei pressi di Corbara, nel Nord Ovest dell'isola in una zona con forti presenze anche turistiche, e minacciano la cittadina di Santa Reparata di Malagna.

Rinforzi dei vigili del fuoco sono stati inviati da Corte e da Bastia. Il Servizio Incendi e Soccorso raccomanda via social a cittadini e turisti di non tentare di avvicinarsi alle zone degli incendi per scattare foto e video: "vi mettete a rischio e create difficoltà ai soccorsi".