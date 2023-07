Incendio boschivo vicino ad Atene, evacuate le zone balneari. A Corinto allontanati 1200 bambini

Un incendio boschivo alimentato da forti venti è scoppiato oggi a Kouvaras, 50 chilometri a est di Atene, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse zone balneari nella zona per precauzione.

"È un incendio difficile, con venti molto forti fino 50-60 chilometri orari", ha dichiarato Yannis Artopios, portavoce dei vigili del fuoco. La Grecia sta vivendo un'intensa ondata di caldo da giovedì, con picchi di oltre 44 gradi nel centro del Paese. Secondo il sindaco del comune di Loutraki, 1.200 bambini sono stati evacuati dai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un incendio boschivo scoppiato nella località di villeggiatura circa 4 km a nord-est di Corinto, come riporta il sito di Kathimerini.

Alcune case nella località di Kouvaras risultano danneggiate dalle fiamme, come riportato dal sito di Kathimerini. Non ci sono invece notizie di persone in pericolo nella zona che è stata evacuata. In particolare, risultano essere state danneggiate alcune abitazioni vicino alle zone balneari di Lagonissi, Anavyssos e Saronida, dove si trovano molte case vacanza e un maneggio minacciato dalle fiamme è stato evacuato. I forti venti che hanno favorito l'incendio dovrebbero attenuarsi secondo le previsioni meteo. Nikos Dendias, ministro della Difesa, ha reso noto tramite Twitter che le Forze armate stanno aiutando i vigili del fuoco a spegnere gli incendi in corso con mezzi aerei e terrestri.