Incidenti sul lavoro: quattro morti in un giorno

Ennesima giornata nera per gli incidenti sul lavoro, quattro le vittime.

Un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto da un'altezza di 9 metri mentre stava lavorando all'esterno di un capannone industriale, a Bisignano, nel cosentino. Un 61enne è rimasto schiacciato da un trattore nel Pescarese; un 70enne è precipitato da cinque metri mentre lavorava in un capannone in provincia di Udine; ed un 46enne è caduto da circa nove metri in una ditta di marmi e graniti in località Pontenuovo, a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

"Esprimo il cordoglio dell'UGL alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita sul posto di lavoro, a causa di una caduta da un'altezza di circa nove metri all'interno della Savema, una delle ditte più importanti di marmi e graniti che ha sede in località Pontenuovo, lungo l'Aurelia, nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca. Ci troviamo, per l'ennesima volta, di fronte ad una strage inaccettabile. Un'ulteriore morte che si aggiunge alle 1.090 vittime del 2022 denunciate all'Inail. Come sindacato UGL, pertanto, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di attuare interventi con il fine di intensificare i controlli sui posti di lavoro. È fondamentale, inoltre, rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie." Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Giuseppe Dominici, Segretario Regionale UGL Toscana.

Ieri un 49enne è morto dopo essere precipitato da sette metri, dal secondo piano di una casa in ristrutturazione, a Strongoli, nel Crotonese.