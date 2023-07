Indagato l'amico deejay di Leonardo La Russa

È stato identificato e iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale il 24enne dj amico di Leonardo Apache La Russa. Il giovane è stato identificato dopo un lungo lavoro degli agenti della squadra Mobile di Milano che indagano sul presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata all'Apophis club. Il 24enne, che vive a Londra, è uno dei dj della festa esclusiva "Eclipse", poi sarebbe stato ospite a casa La Russa dove si sarebbe fermato a dormire in un'altra stanza. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto a garanzia per chiarire la sua effettiva presenza.

La presunta vittima ha riferito che Leonardo "mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". Non si indaga per violenza di gruppo perché si considerano separati i momenti del presunto abuso.