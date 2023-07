Inflazione, l'Istat certifica: a luglio l'inflazione frena ancora, +0,1% mensile e +6% annuale

Prosegue a luglio, il rallentamento dell'inflazione, che torna allo stesso livello di aprile 2022 (+6,0%). La dinamica dell'inflazione, ancora fortemente influenzata dall'evoluzione dei prezzi dei Beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati e dei servizi. Lo rileva l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Rallenta, inoltre, l'inflazione di fondo (che esclude i prezzi di energia, cibo, alcol e tabacco, che tendono ad essere più volatili di altri) che a luglio si attesta al +5,2%.

L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,1% per la componente di fondo. L'Istat segnala come si attenui la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +7,5% a +7,1%) e quella dei servizi (da +4,5% a +4,1%), mantenendo stabile il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -3,0 punti percentuali. L'aumento congiunturale dell'indice generale si deve principalmente all'aumento dei prezzi degli Alimentari lavorati (+0,9%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,4% entrambi), dei Beni non durevoli e dei Servizi vari (+0,3% entrambi); tali effetti sono stati in parte compensati dal calo dei prezzi degli Energetici, sia regolamentati (-1,5%) sia non regolamentati (-1,3%), degli Alimentari non lavorati (-0,8%) e dei Tabacchi (-0,6%).

In base alle stime preliminari, continua l'Istat, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo diminuisce dell'1,5% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta del 6,4% su base annua (in decelerazione da +6,7% di giugno).

L'inflazione annuale dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi invece al 5,3% nel luglio 2023, in calo rispetto al 5,5% di giugno. E' quanto emerge dalla stima flash di Eurostat pubblicata oggi.

Pil italiano -0,3% nel secondo trimestre per il calo del valore aggiunto di agricoltura e industria, in calo la domanda interna

Nel secondo trimestre del 2023 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e sia aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. È quanto emerge dai dati Istat sulla stima preliminare del Pil per il secondo trimestre. La variazione acquisita per il 2023 è pari allo 0,8%. La variazione congiunturale, precisa l'Istituto di statistica, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca sia in quello dell'industria, mentre il valore aggiunto dei servizi ha registrato un lieve aumento. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto nullo della componente estera netta.

Nel secondo trimestre del 2023 il Pil nell'Eurozona è aumentato invece dello 0,3%, lo rileva Eurostat. Nel primo trimestre del 2023 l'Eurozona aveva fatto registrare una crescita zero, mentre il Pil era aumentato dello 0,2% nell'Ue. Su base annua, rispetto al secondo trimestre del2022, il Pil fa registrare un aumento rispettivamente dello 0,6 e dello 0,5% nelle due aree, restando in territorio positivo dopo il +1,1% registrato nel primo trimestre.