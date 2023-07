Esodo estivo: oggi e domani bollino rosso per strade e autostrade

La giornata di oggi inizia con traffico intenso in uscita dalle città: il bollino rosso del mattino virerà però verso il giallo del pomeriggio , colore che rimane stabile anche per le prime ore di domani. Discorso inverso per chi torna a casa : domenica pomeriggio il bollino sarà rosso per chi rientra dalle ferie.

Iniziano i fine settimana da bollino rosso per strade e autostrade: come ogni anno, dalla seconda metà di luglio in poi si aprono le danze dei grandi esodi verso le località turistiche.

Le fasce orarie del blocco dei tir

Obiettivo dei vacanzieri è anche quello di far quadrare il cerchio tra il traffico di chi è in viaggio come loro e la presenza sulle strade dei mezzi pesanti, interessati dal nuovo codice della strada. Per favorire gli spostamenti nei week end estivi, come da decreto ministeriale, a partire dall’inizio di luglio è entrato in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti esteso anche al sabato, mentre da metà luglio è attivo anche il venerdì pomeriggio. Ma non solo: il blocco per tir e autotreni è distinto anche per fasce orarie. Eccole nel dettaglio:

LUGLIO

22 sabato 08:00 16:00

23 domenica 07:00 22:00

28 venerdì 16:00 22:00

29 sabato 08:00 16:00

30 domenica 07:00 22:00

AGOSTO

4 venerdì 16:00 22:00

5 sabato 08:00 22:00

6 domenica 07:00 22:00

11 venerdì 16:00 22:00

12 sabato 08:00 22:00

13 domenica 07:00 22:00

15 martedì 07:00 22:00



La lista dei cantieri aperti