Inizia l'avventura della Nazionale di Calcio femminile

Inizia ufficialmente l'avventure delle ragazze della Nazionale italiana, dopo più di 24 ore di viaggio, le giocatrici sono atterrate ad Auckland, la città che ospiterà la delegazione azzurra durante la prima fase del torneo. Un clima di festa ha accompagnato le giocatrici, accolte molto bene sia in aeroporto che in hotel. Dopo pranzo, per abituarsi al fuso orario e prendere subito confidenza con il campo d’allenamento, le Azzurre si sono recate allo Shepherds Park per una rapida seduta di risveglio muscolare.