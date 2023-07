Intelligenza Artificiale, il Garante Stanzione: "L'argine della Privacy alla violazione dei dati"

Ecco allora che " il monitoraggio centralizzato dell'accesso alle prestazioni sociali necessita di cautele , tali da evitarne la degenerazione in una forma di controllo sociale panottico, se non, addirittura, di totalitarismo digitale". Ecco che nel settore investigativo i doverosi 'no' ai sistemi di polizia predittiva e rilevazione delle emozioni vanno estesi al riconoscimento facciale in luoghi pubblici.

Nel campo delle neuroscienze, soprattutto i sistemi di brain reading, avverte il Garante, "devono sempre garantire, come primo dei "neurodiritti", la privacy mentale, condizione ineludibile di autodeterminazione". Tra le garanzie necessarie per impedire effetti negativi dell'I.A., "quelle già sancite dalla disciplina di protezione dei dati - rappresentano "un presidio essenziale". E concorrono alla definizione del "limite che l'uomo deve saper opporre alla tecnica.

"Nel rapporto impari con la tecnica e la sua potenza geometrica - ha sottolineato ancora il Garante - la più grande vulnerabilità della persona è la sua solitudine, il suo confrontarsi, quasi inerme, con un potere che rischia di divenire insindacabile e totalizzante". Vale per gli adulti, e vale - ancora di più - per i minori che, più degli altri, sembrano sedotti dal fenomeno della violenza non solo "assistita", ma addirittura "filmata e poi esibita sul web". E che pur di guadagnare visibilità sui social, si spingono "sino al punto di mettere a rischio la vita degli altri. Rischiando sempre più spesso di "divenire spettatori inerti del male" o, addirittura, come nel caso di Casal Palocco a Roma, di "sacrificare la vita di un bambino per un like in più".

La tutela preventiva assicurata dall'age verification è il necessario complemento della tutela remediale accordata dal Garante, in particolare rispetto al cyberbullismo e al revenge porn, che si conferma essere un presidio essenziale per ragazze e ragazzi vittime di un uso violento della rete, purtroppo anche da parte dei loro coetanei.