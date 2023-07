Lutto nel calcio: è morto a 88 anni Luis Suàrez, stella della "Grande Inter"

Inter in lutto: è scomparso a 88 anni Luis Suarez. “Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis”. Così l'Inter ricorda sui social la sua ex stella Luisito Suarez, vincitore in nerazzurro di tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

"Architetto" della Grande Inter di Helenio Herrera e uno dei primi (nonché tra i migliori della storia) registi di centrocampo, Suarez aveva esordito nel Deportivo La Coruna prima di passare al Barcellona, con cui ha conquistato due campionati spagnoli e una Coppa delle Fiere, oltre al Pallone d'oro nel 1960.

Nel 1961 era stato acquistato dall'Inter, vincendo tre campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Chiuse la carriera da giocatore alla Sampdoria nel 1973, diventando poi allenatore: guidò dalla panchina tra le altre l'Inter (per tre periodi, nel 1974/75 poi nel 1992 e nel 1995), Cagliari, Spal, Como e la nazionale spagnola.