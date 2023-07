Iran: a processo 3 donne cristiane arrestate "senza accusa". Domani la prima udienza

Tre donne iraniane convertite al cristianesimo, arrestate il mese scorso e tenute in isolamento nella prigione di Evin a Teheran per 40 giorni, dovranno affrontare domani 2 luglio una udienza in tribunale con accuse sconosciute. Lo denuncia Article18, sito specializzato nel documentare le repressioni in atto nella Repubblica islamica contro le minoranze religiose, soprattutto quella cristiana, rilanciando la denuncia di una organizzazione con sede negli Stati Uniti. Il rinvio a processo senza formalizzazione dell'incriminazione non è una rarità in Iran, così come l'arresto di cristiani che in più di una occasione sono finiti nel mirino delle autorità solo per essersi riuniti in una abitazione privata a pregare

L'arresto nelle loro abitazioni: era il 9 maggio

Shilan Oraminejad, Razieh (Maral) Kohzady e Zahra (Yalda) Heidary sono state arrestate mentre si trovavano nelle loro abitazioni nelle prime ore della mattina del 9 maggio scorso, prelevate da agenti del ministero iraniano dell'Intelligence. Secondo Mehr Ministries, riferisce AsiaNews, le forze di sicurezza hanno dichiarato di avere mandati di perquisizione, per poi procedere con la confisca di effetti personali tra cui telefoni cellulari, computer portatili, libri e opuscoli "senza fornire alcuna spiegazione". Le tre donne cristiane sarebbero state portate in una località sconosciuta e tenute in isolamento per 40 giorni, prima di poter chiamare le loro famiglie per informarle che erano detenute nella prigione di Evin dove sono state trasferite in un secondo momento. Da allora hanno potuto vedere le loro famiglie, ma si sono viste negare - anche qui senza spiegazione - l'assistenza di un avvocato.

Hamid Hatami, presidente di Mehr Ministries, ha dichiarato a Voice of America (Voa) in lingua farsi che, dopo averle incontrare, i parenti hanno detto che le donne "non erano in buone condizioni fisiche e di salute". Nei giorni scorsi la stessa fonte ha riferito che due di loro - Shilan e Zahra - sono state rilasciate su cauzione in attesa del processo, mentre Maral rimane in custodia.

Quest'ultima vicenda di cronaca conferma che in Iran è in atto una "netta regressione" della situazione in tema di libertà religiosa, in linea con la crescente repressione delle autorità legata alle proteste divampate in seguito alla morte di Mahsa Amini per mano della polizia della morale. Un dato emerso anche nel rapporto 2023 della US Commission on International Religious Freedom, pubblicato a maggio, che invita a riclassificare la Repubblica islamica come "nazione di particolare preoccupazione (Cpc)" per le sue "violazioni sistematiche ed eclatanti".