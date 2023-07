Iran, la polizia annuncia il ritorno delle 'pattuglie della morale': "Chi è senza velo sarà punita"

Una poliziotta si scaglia col chador contro una ragazza senza velo per le strade di Teheran, e poi l'arresta. Il video divulgato da Iran international, testata d'informazione indipendente con sede a Londra, diventa subito virale riaccendendo la rabbia e il dissenso di quella parte di popolazione che da 10 mesi si oppone all'uso del velo islamico obbligatorio divenuto simbolo di una nuova rivoluzione. Da una manciata di mesi le donne iraniane mostravano i loro capelli liberamente per le strade, cosa da sempre vietata dalla lettura sciita del Corano voluta dagli ayatollah al potere dal 1979. La morsa del controllo e della repressione si era recentemente allentata dopo le devastanti proteste scaturite dalla morte di Mahsa Amini la studentessa curdo-iraniana morta mentre era in custodia della polizia, proprio a causa dell'hijab messo male. Se n'erano quasi perse le tracce, ora la polizia cosiddetta della "morale" è tornata a pattugliare le strade di Teheran e di altre città della Repubblica islamica dell'Iran per sanzionare e arrestare le iraniane senza velo. "Da oggi in poi, la polizia condurrà pattugliamenti in auto e a piedi per avvertire e punire quanti, purtroppo, disobbediscono agli ordini e continuano a non rispettare il codice di abbigliamento", ha avvertito il portavoce della polizia Saïd Montazeralmahdi, citato dall'agenzia Tasnim. Tutto lascia presagire l'arrivo incandescente del 16 settembre giorno in cui ricorrerà il primo anniversario della morte di Amini.

Dopo essere state giudicate colpevoli, alle donne trovate senza velo è stato ordinato di "frequentare corsi di psicologia", "pulire gli ospedali" ed è stato "vietato di guidare per due anni", ha scritto il quotidiano riformista Shargh lo stesso che grazie alla sua inviata di punta Niloofar Hamedi, ora in carcere, aveva dato lo scoop della morte della studentessa curda avvenuta tragicamente a Teheran. La ventiduenne Amini sarebbe stata percossa da chi l'aveva in custodia e quelle ferite l'avrebbero condotta alla morte in un letto d'ospedale davanti agli occhi sgomenti dei genitori con cui era in vacanza nella Capitale. La sua morte assunta a tragedia collettiva, soprattutto tra i giovani e giovanissimi iraniani, ha scatenato un vasto movimento di protesta con manifestazioni in diverse città per oltre dieci mesi. Almeno 600 le vittime dell'autunno caldo iraniano, tra cui membri delle forze di sicurezza, e 20000 gli arrestati. Sette gli uomini per lo più ragazzi, giustiziati per impiccagione con l'accusa di coinvolgimento nelle proteste, uno di loro esposto al pubblico. Una decisione che la dice lunga sul tentativo da parte delle autorità di sedare un movimento, quello di Donna Vita Libertà, rivelatosi il più pericoloso per la tenuta della teocrazia al potere da 44 anni. Ma quella rivolta che per alcuni si era affievolita, cova ancora sotto la cenere.

Il ritorno delle pattuglie della morale ha creato nuova rabbia e indignazione. A Rasht la popolazione ha fermato le ronde per le strade. Mentre a Teheran Mohamad Sadeghi, un attore teatrale molto popolare nel paese, mentre dalla sua abitazione mostrava aperto dissenso verso il ripristino delle ronde pro-velo è stato fermato. E' sempre Iran International a mostrare alcune immagini in cui si vede la sua casa mentre si sentono battere alcuni colpi. Il giovane ha denunciato in diretta su Istagram la polizia mentre tentava di sfondare la porta della sua abitazione. Poi mosso dalla paura cerca di scappare dal balcone al terzo piano dove è raggiunto da una pattuglia dei pompieri. "Tutto questo indiscutibile sforzo delle forze dell'ordine e dell'intelligence di un paese non è per arrestare un pericoloso assassino ma per arrestare un attore di teatro”, scrivono gli amici. Non si conoscono ancora le imputazioni a suo carico.