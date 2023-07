Ispra, il 2022 l'anno più caldo e meno piovoso in Italia dal 1961

Il gran caldo attanaglia l'Italia mentre “Caronte” fa registrare nuovi picchi specie sulle grandi città, ed arriva il rapporto di Ispra e Snpa che fotografa il clima registrato lo scorso anno: superato il precedente record assoluto del 2018, il 2022 verrà ricordato come l'anno più caldo (e meno piovoso) in assoluto in Italia, almeno dal 1961, da quando ci sono stati dati scientifici completi. La pioggia, è scesa l'anno scorso di quasi un quinto: -22% di precipitazioni. Ma è la temperatura a preoccupare di più gli scienziati del clima, con la temperatura media che ha superato di 1 grado, il valore dell'anno precedente, il 2021.