Israele, diverse petizioni all'indirizzo della Corte suprema e incertezze anche sui mercati

Ancora tensione in Israele, dopo che il Parlamento ha approvato un pezzo fondamentale del progetto di riforma della giustizia voluta dall'attuale governo.

Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che limita la capacità di agire della Corte Suprema, che fa parte di un pacchetto più ampio, che secondo i critici minaccia la democrazia.La coalizione di estrema destra al governo sostiene che il potere giudiziario ha esercitato un'influenza eccessiva sulle decisioni politiche. Con la nuova legge, non sarà più possibile per la Corte Suprema annullare una decisione presa dal governo o da singoli ministri.

Diverse petizioni contro la legge appena approvata hanno raggiunto la Corte Suprema, anche dall'Associazione degli avvocati israeliani, che rappresenta gli oltre 70mila avvocati del Paese. Per l'Associazione i cambiamenti mettono a rischio lo Stato di diritto e la separazione dei poteri in Israele. La presidente della Corte, Esther Hayut, è rientrata in anticipo da una visita in Germania per affrontare la questione. Ma ci vorrà tempo per una soluzione.

Intanto la Federazione Generale del Lavoro (Histadrut) ha annunciato un possibile sciopero generale nei prossimi giorni. Uno sciopero di 24 ore ha riguardato già i lavoratori della sanità, le carenze di personale hanno costretto ospedali e cliniche a trattare solo i casi di emergenza.

L'impatto del voto sull'Esercito israeliano per ora non è chiaro, invece lo è la posizione di oltre 10mila riservisti che hanno annunciato "ammutinamento" se la legge fosse passata, cosa che potrebbe limitare la capacità operativa dell'esercito, anche nel caso più grave di un colpo di Stato. La radio militare fa sapere che la protesta coinvolge anche piloti dell'aviazione militare.