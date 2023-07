Israele. Netanyahu annuncia viaggio negli Stati Uniti, "invitato da Biden"

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha assicurato questo giovedì che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo ha invitato alla Casa Bianca, nonostante il governo degli Stati Uniti non abbia voluto confermare dove si svolgerà un futuro incontro tra i due leader. In un'intervista alla Cnn, il leader israeliano ha affermato che durante una telefonata con Biden la scorsa settimana il presidente Usa lo ha invitato "appositamente" alla Casa Bianca.

Tuttavia, l'Amministrazione democratica non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul possibile incontro. In una conferenza stampa questo giovedì,, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, non ha risposto alla domanda di un giornalista sul fatto che il primo ministro sia stato invitato o meno nella residenza presidenziale.

"Entrambi hanno concordato di incontrarsi negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. I due team governativi stanno elaborando i dettagli", ha detto la portavoce. Il 17 luglio Biden ha esteso inuna telefonata un invito a Netanyahu negli Usa, dove ha anche colto l'occasione per esprimere la sua preoccupazione per le riforme che il governo di quel Paese sta promuovendo, come quella giudiziaria. Il governo democratico ha cercato di appianare le tensioni con Israele, acuite dalle critiche di Biden alle politiche di estrema destra di Netanyahu.

La scorsa settimana, Biden ha ricevuto il presidente israeliano Isaac Herzog nello Studio Ovale e ha osservato che il rapporto tra le due nazioni e' "indissolubile". Il governo israeliano vuole approvare entro la fine del mese la legge che annulla la dottrina della ragionevolezza, uno dei pilastri della riforma giudiziaria, che consente alla Corte Suprema di rivedere e revocare le decisioni del governo in base alla loro ragionevolezza o meno. Netanyahu ha aperto un dialogo con l'opposizione sulla riforma giudiziaria fallita a giugno, davanti alla quale il governo è deciso ad andare avanti unilateralmente, mentre le proteste continuano.