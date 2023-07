Italia: le Under in campo ad agosto

La stagione delle Nazionali giovanili Azzurre non è ancora finita, visto l'impegno dell'Under 19 nelle semifinali dell'Europeo in corso a Malta. L'attività riprenderà ad agosto con cinque test amichevoli già calendarizzati: a inaugurare il 2023-24 sarà proprio il nuovo ciclo della Nazionale Under 19, che mercoledì 9 agosto alle 17.30 ospiterà l'Albania al Centro Tecnico Federale di Coverciano.Martedì 22 e giovedì 24, invece, doppio appuntamento sia per la Nazionale Under 17 che per l'Under 16. L'Under 17 riceverà la Slovenia martedì 22 (ore 18) a Gradisca d'Isonzo e sarà impegnata due giorni dopo (10.30) ad Ajdovšcina; l'Under 16, invece, a Coverciano affronterà l'Inghilterra martedì 22 alle 17.30 e giovedì 24 alle 10.30.