Italia-Montenegro 10-6. Il Settebello in corsa per il quinto posto

Il Settebello conquista la finale per il quinto posto dei Mondiali in corso a Fukuoka, l’Italia supera il Montenegro per 10-6 e nell’ultimo match iridato sfiderà la vincente di Stati Uniti-Francia. Sandro Campagna, rispetto al match perso ai quarti contro la Serbia ai rigori, spedisce in tribuna Andrea Fondelli e Vincenzo Dolce e manda in acqua Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Condemi, confermando Del Lungo tra i pali. Primo quarto con solo due segnature, ritmi blandi e vantaggio dei montenegrini prima riacciuffati da Damonte che pareggia. Nella seconda frazione nuovo vantaggio del Montenegro, poi l’Italia piazza il primo break dell’incontro grazie ai gol di Bruni, Velotto e Damonte, con cui il Settebello arriva sul 4-2 a metà gara.