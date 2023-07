Italia-Serbia 14-15, che delusione. Settebello eliminato ai rigori

Il Settebello ha perso ai rigori contro la Serbia ed ha mancato il pass per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto maschile, in scena a Fukuoka. I ragazzi di Sandro Campagna, dopo 11-11 dei tempi regolamentari hanno ceduto ai rigori. Nel match che vale l'accesso alla finalissima, in programma giovedì, i giovani serbi affronteranno la Grecia, che oggi ha sconfitto per 10-9 il Montenegro. Nella prima fase l’Italia ha vinto il Girone B, passando direttamente ai quarti di finale, mentre la Serbia, dopo essere arrivata seconda alle spalle della Spagna nel Girone D, ha battuto il Giappone negli ottavi di finale per 16-10. Va ricordato, inoltre, che le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Per l'Italia nel match odierno a rete tre volte Di Fulvio, in due occasioni Cannella, Bruni e Di Somma, una rete a testa per Presciutti e Velotto. Sul 5 pari Del Lungo ha parato un penalty in favore degli ex jugoslavi. Dopo la fine dei tempi regolamentari, poi, dal dischetto a segno Fondelli, Di Fulvio e Presciutti; errori per Di Somma e Damonte. Solo uno invece il rigore parato da Del Lungo. "E' stata una partita straordinaria. La Serbia è cresciuta molto negli ultimi tempi. Abbiamo tenuto sino alla fine ma c'è stata un po' di ingenuità. Le sconfitte fanno male ma non posso dire nulla ai ragazzi: il nostro è un percorso di crescita e continua", così, ai microfoni di RaiSport, dopo il ko con la Serbia, il ct azzurro Sandro Campagna. Domani, invece, la parola torna al Setterosa, in scena, in semifinale, contro l'Olanda