Janet Yellen: "I rapporti tra Usa e Cina ora hanno basi più solide"

Toni distensivi anche dalla Cina: sebbene non siano stati comunicati progressi importanti, l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha sottolineato che l'incontro di sabato con il vice primo ministro cinese He Lifeng ha permesso di concordare "il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione per affrontare le sfide globali".

Le discussioni, definite "dirette, sostanziali e produttive" hanno affrontato anche il nodo dei semiconduttori. La Cina, che sta cercando di diventare autonoma in questo settore (incluso quello dei chip), ritiene che le restrizioni applicate dagli Usa al Paese mirino a ostacolarne lo sviluppo e a mantenere la supremazia americana.

“È importante notare che queste azioni sono motivate da semplici considerazioni di sicurezza nazionale: non le stiamo usando per ottenere vantaggi economici", ha sottolineato la segretaria al Tesoro americana esprimendo poi le "serie preoccupazioni" di Washington per le "pratiche commerciali sleali" di Pechino inclusi gli ostacoli all'ingresso per le società straniere nel mercato cinese e le questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale in Cina.

L’auspicio, da parte di Yellen, è che entrambe le nazioni siano in grado di ottemperare all’obbligo di “gestire questo rapporto in modo responsabile: trovare un modo per vivere insieme e condividere la prosperità globale”.

I contatti tra Usa e Cina devono essere infatti mantenuti in modo "vitale” e essere di alto livello. "Crediamo che il mondo sia abbastanza grande perché i nostri due Paesi possano prosperare", ha concluso la segretaria al Tesoro Usa.