Jannik Sinner vince in tre set contro il colombiano Galan e raggiunge i quarti

Jannik Sinner è, per la seconda volta in carriera, ai quarti di finale di Wimbledon. Sull'erba del campo 1 del tempio del tennis l'azzurro ha superato in tre set la sorpresa del torneo, il colombiano Daniel Elahi Galan, n. 85 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 6-3. Ai quarti incontrerà il russo Roman Safiullin, anche lui rivelazione del torneo, n. 92 Atp.

"Sono molto contento, oggi è stata una giornata dura. Non mi sentivo tanto bene sul campo, ma ho lottato su ogni palla": questo il commento a caldo di Jannik Sinner dopo il successo su Daniel Galan negli ottavi di finale di Wimbledon. "Lui è un ottimo servitore", ha osservato l'altoatesino, "io ho fatto di tutto per vincere i punti importanti, grazie al pubblico che mi ha sostenuto".

Per quanto riguarda i punti contestati, Sinner ha spiegato: "Sono piuttosto calmo, ma oggi ci sono state chiamate non buone per me. Ho cercato comunque di rimanere lì con la testa, giocare a tennis è divertente ma a volte capita a noi giocatori di essere un po' frustrati".

La sfida ai quarti sarà martedì: "È una sfida durissima, chiunque arrivi ai quarti è un giocatore pericoloso, con lui ci ho giocato in Atp Cup un paio di anni fa, è stata una partita dura. Vedremo, è un problema che rimanderò a dopodomani, adesso è il momento di rilassarmi".