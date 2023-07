Jimmy e Rosalynn Carter celebrano il 77° anniversario di matrimonio

L'ex presidente Jimmy Carter e l'ex first lady Rosalynn Carter festeggiano il 7-7-2023 il loro 77° anniversario di matrimonio, continuando il loro record come coppia presidenziale più longeva . Si sono conosciuti nel 1945 e sposati l'anno dopo mentre la signora Carter era al college e il signor Carter era all' Accademia navale degli Stati Uniti. A presentarli fu la sorella minore del futuro presidente che frequentava l'allora Eleanor Rosalynn Smith come amica.

Dopo il loro primo appuntamento, il signor Carter è tornato a casa e ha detto a sua madre: "È la ragazza che voglio sposare". I Carter si trasferirono spesso nel periodo in cui lui era in Marina e i loro figli sono nati tutti in stati diversi: John William in Virginia, James Earl III alle Hawaii, Donnel Jeffrey nel Connecticut e Amy Lynn in Georgia, di dove la famiglia è originaria e dove è tornata a risiedere dopo il servizio militare del signor Carter.