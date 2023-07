Kerry incontra Wang: lavorare insieme per limitare il riscaldamento della Terra, umanità minacciata

L'inviato degli Stati Uniti per il clima John Kerry ha incontrato a Pechino l'alto diplomatico cinese Wang Yi. Kerry ha incontrato Wang presso la Grande Sala del Popolo di Pechino nel terzo giorno di una visita in Cina che si concluderà domani, mercoledì 19.

I due si sono stretti la mano e si sono scambiati commenti di apertura prima di iniziare l'incontro. "La cooperazione sul cambiamento climatico sta avanzando nel clima generale della Cina e degli Stati Uniti, quindi abbiamo bisogno del sostegno congiunto del popolo cinese e degli Stati Uniti", ha detto Wang a Kerry, che ha definito un "vecchio amico". "E' necessario che le relazioni sino-americane siano sane, stabili e sostenibili", ha aggiunto.

I colloqui sul clima tra i due maggiori emettitori di gas serra si sono interrotti l'anno scorso dopo che Nancy Pelosi, all'epoca presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, aveva fatto infuriare Pechino visitando la Taiwan autogovernata, che la Cina considera parte del suo territorio.

Entrambi i Paesi "devono agire con urgenza su una serie di fronti, in particolare sulle sfide dell'inquinamento da carbone e metano", ha scritto Kerry in un tweet dopo i colloqui. "La crisi climatica richiede che le due maggiori economie del mondo lavorino insieme per limitare il riscaldamento della Terra, l'umanità è minacciata", ha aggiunto. Pechino ha dichiarato dopo i colloqui che “il cambiamento climatico è una sfida comune a tutta l'umanità”.